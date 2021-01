Уже бывший нападающий Вест Хэма Себастьян Алле получил награду за лучший гол минувшего месяца.

Французский форвард отметился роскошным ударом через себя в поединке чемпионата Англии против Кристал Пэлас.

Видео гола:

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗘❗️@HallerSeb's outrageous overhead kick is your @budfootball Goal of the Month for December 😲#PLAwards pic.twitter.com/74AbPh7MZ7