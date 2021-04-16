Англия

Тоттенхэм может попасть в новый еврокубок, если выиграет Кубок английской лиги или займет соответствующее место в таблице АПЛ.

Со следующего сезона еврокубковая кампания пополнится еще одним турниром, который будет называться Лига конференций УЕФА. Данный еврокубок создали для менее статусных команд, включая обладателя Кубка Лихтенштейна, четвертое место чемпионата Люксембурга и многих других.

В Лигу конференций вполне может квалифицироваться и лондонский Тоттенхэм, если одолеет Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги или займет как минимум седьмое место в турнирной таблице АПЛ ("горожане" уже гарантировали себе место в топ-6, необходимое для участия в Лиге конференций).

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о возможном участие своей команды в новом еврокубке в следующей кампании.

"В матчах каждого турнира мы стараемся одерживать победы. Мы стараемся относиться ко всем соревнованиям с одинаковой ответственностью, поэтому не вижу причин пренебрегать Лигой конференций".

"Я считаю, что каждый клуб, вне зависимости от своего уровня, должен с уважением относится к любому турниру, в котором принимает участие", — приводит слова Моуриньо Standard.

Напомним, после 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 49 набранных очков.