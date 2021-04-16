Тоттенхэм может попасть в новый еврокубок, если выиграет Кубок английской лиги или займет соответствующее место в таблице АПЛ.
Жозе Моуриньо, Getty Images
16 апреля 2021, 15:32
Со следующего сезона еврокубковая кампания пополнится еще одним турниром, который будет называться Лига конференций УЕФА. Данный еврокубок создали для менее статусных команд, включая обладателя Кубка Лихтенштейна, четвертое место чемпионата Люксембурга и многих других.
В Лигу конференций вполне может квалифицироваться и лондонский Тоттенхэм, если одолеет Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги или займет как минимум седьмое место в турнирной таблице АПЛ ("горожане" уже гарантировали себе место в топ-6, необходимое для участия в Лиге конференций).
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о возможном участие своей команды в новом еврокубке в следующей кампании.
"В матчах каждого турнира мы стараемся одерживать победы. Мы стараемся относиться ко всем соревнованиям с одинаковой ответственностью, поэтому не вижу причин пренебрегать Лигой конференций".
"Я считаю, что каждый клуб, вне зависимости от своего уровня, должен с уважением относится к любому турниру, в котором принимает участие", — приводит слова Моуриньо Standard.
Напомним, после 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 49 набранных очков.