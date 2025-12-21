Італія

І вже роздумує про відхід.

Італійський фланговий захисник Крістіано Бірагі цього літа перейшов до Торіно з Фіорентини на повноцінній основі за 100 тис. євро, після попередньої піврічної оренди минулого сезону.

Проте в складі "фіолетових" 33-річний виконавець є далеким від основного складу, тому зіграв лише 549 хвилин за 10 матчів цього сезону.

Усе це підштовхнуло гравця до того, щоб попросити своїх агентів відшукати йому новий клуб цієї зими.

Однак наразі претендентів на Бірагі немає.