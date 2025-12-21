Італія

Француз може переїхати з Лондона до Мілана.

Італійській Мілан в пошуках центрального захисника звернув свою увагу на гравця лондонського Челсі Акселя Дісасі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, представники 27-річного француза запропонували «россонері» придбати свого клієнта. Мілан оцінивши ситуацію, погодився з доцільністю цього трансферу, але тільки на умовах безкоштовної оренди до кінця сезону.

Зазначається, що агенти Дісасі вимагають у Челсі погодитися на умови італійського клубу, враховуючи відсутність ігрового часу у захисника.

Цього сезону Аксель Дісасі не провів жодного матчу за Челсі.