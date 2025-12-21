Француз може переїхати з Лондона до Мілана.
Аксель Дісасі, Getty Images
21 грудня 2025, 16:52
Італійській Мілан в пошуках центрального захисника звернув свою увагу на гравця лондонського Челсі Акселя Дісасі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, представники 27-річного француза запропонували «россонері» придбати свого клієнта. Мілан оцінивши ситуацію, погодився з доцільністю цього трансферу, але тільки на умовах безкоштовної оренди до кінця сезону.
Зазначається, що агенти Дісасі вимагають у Челсі погодитися на умови італійського клубу, враховуючи відсутність ігрового часу у захисника.
Цього сезону Аксель Дісасі не провів жодного матчу за Челсі.