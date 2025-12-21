Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Залишилось тільки потрапити до складу команди Анчелотті.

Національна збірна Бразилії вже знає своїх суперників на чемпіонаті світу-2026 влітку наступного року на груповому етапі — Шотландія, Гаїті та Марокко.

Тож боротьба за місце у фінальній заявці команди Карло Анчелотті поміж футболістами офіційно розпочалась.

Одна з найбільших інтриг — чи візьме досвідчений керманич із собою на мундіаль нападника бразильського Сантоса Неймара, який допоміг команді зберегти місце в "елітному" дивізіоні цього сезону, як і обіцяв.

Тим часом сам Неймар потрохи підігріває ажіотаж довкола свого можливого виступу на турнірі.

"Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб привезти кубок світу до Бразилії. У липні ви можете спитати мене за результат на цьому турнірі. Гей, Анчелотті, допоможи нам!

Якщо ми дійдемо до фіналу… Я обіцяю забити гол", — заявив бразильський виконавець.

За сезон у Неймара 11 голів та чотири асисти в 28 матчах.