Італія

Захисник може перебратись до Італії.

Німецький центральний захисник Ніклас Зюле має контракт із дортмундською Боруссією, термін якого спливає наприкінці поточного сезону.

Домовитись про продовження угоди в "джмелів" наразі не виходить, тож уже за декілька днів будь-який інший клуб зможе контактувати безпосередньо з 30-річним виконавцем та домовлятись про перехід.

А особливо нетерплячі роблять це вже зараз, але через агента німця Франческо Романо.

Ідеться про Мілан, який знайомий із представником гравця Боруссії після трансферів Ноа Окафора та Ардона Яшарі, тож цього разу намагається діяти на випередження, використовуючи старі зв’язки.

Вимоги Зюле в цьому випадку полягають у контракті, як мінімум, до 2028 року, тоді як до самого факту трансферу до Італії він ставиться позитивно.

У цьому сезоні на рахунку Нікласа один асист в дев’яти матчах (588 хвилин).