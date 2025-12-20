Італія

Перехід може відбутися за 20 млн євро вже у січні.

Захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив до списку потенційних трансферів італійського Наполі. За інформацією Zankaspor, клуб розглядає можливість оформлення переходу 23-річного українця вже в січні наступного року.

Керівництво Трабзонспора оцінило перехід Батагова у 20 мільйонів євро. Контракт футболіста розрахований до літа 2028 року, що дозволяє клубу утримувати заявлену трансферну вартість.

Окрім Наполі, за прогресом захисника слідкують також англійські клуби Ноттінгем Форест і Крістал Пелас, італійські Лаціо та Болонья, а також португальська Бенфіка.

У поточному сезоні Батагов провів 17 матчів у всіх офіційних турнірах за Трабзонспор і відзначився двома результативними передачами.