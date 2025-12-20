Іспанія

Гвардіол та Бастоні серед основних кандидатів, клуб готує літній трансфер.

Каталонський клуб планує підсилити центр оборони влітку та вже вивчає трансферний ринок, повідомляє Mundo Deportivo. Очікується, що контракт Андреаса Крістенсена, який діє до кінця сезону, продовжуватися не буде.

Серед головних кандидатів на позицію центрального захисника — Йошко Гвардіола з Манчестер Сіті та Алессандро Бастоні з Інтера. Обидва гравці володіють сильною лівою ногою, точним пасом, можуть діяти на високому рівні та навіть грати на фланзі оборони. Їхні контракти розраховані до 2028 року.

Нагадаємо, головний тренер Барселони Гансі Флік підтримав Рафінью після того, як гравця не включили до збірної роки ФІФА.