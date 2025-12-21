Український форвард може залишити італійський клуб взимку.
Артем Довбик, Getty Images
21 грудня 2025, 12:22
Нападник збірної України Артем Довбик може залишити Рому у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні більше не розраховує на 28-річного українця, який пропустив останні матчі через травму.
Також наголошується, що керівництво Роми вже працює над майбутнім трансфером українця, пропонуючи його послуги клубам із АПЛ.
У той же час спортивний директор "вовків" Фредерік Массара побічно підтвердив цю інформацію, заявивши наступне: "Наша головна мета взимку — підписання нападника".
Цього сезону Довбик провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Після 16 турів Рома набрала 30 очок і посідає четверте місце у Серії А.