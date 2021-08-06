Футболист должен перейти в парижский клуб.
Лионель Месси, Getty Images
06 августа 2021, 22:55
Лондонский Челси не будет конкурировать с французским ПСЖ за Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, Лионель Месси близок к тому, чтобы стать игроком ПСЖ, так как переговоры продвигаются успешно.
Челси, в свою очередь, сосредоточены лишь на том, чтобы подписать форварда миланского Интера Ромелу Лукаку.
Ранее журналист Footmercato Санти Аун сообщил, что ПСЖ уже провел переговоры с Месси и его отцом.
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