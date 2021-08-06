Англия

Футболист должен перейти в парижский клуб.

Лондонский Челси не будет конкурировать с французским ПСЖ за Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, Лионель Месси близок к тому, чтобы стать игроком ПСЖ, так как переговоры продвигаются успешно.

Челси, в свою очередь, сосредоточены лишь на том, чтобы подписать форварда миланского Интера Ромелу Лукаку.

Ранее журналист Footmercato Санти Аун сообщил, что ПСЖ уже провел переговоры с Месси и его отцом.

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