Англія

Півзахисник збірної України відмовився від 18-го номера перед стартом нової кампанії англійської Прем'єр-ліги.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк визначився з новим ігровим номером перед початком чергового сезону. Звичні цифри 1 і 8 на його футболці поступилися місцем класичній шістці. Для 22-річного хавбека майбутній сезон стане вже п'ятим у складі англійських бджіл.

Нагадаємо, що Ярмолюк перебрався на Туманний Альбіон із СК «Дніпро-1 відразу після свого повнолітня за 1.5 млн євро і з того часу зумів стати невід'ємною частиною команди.

За період виступів в Англії футболіст зіграв 108 матчів за першу команду Брентфорда», відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.

Крім того, гравець продовжує залучатися до лав національної збірної України, у футболці якої він вже провів дев'ять поєдинків.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Сангаре став найдорожчим новачком в історії Брентфорда.