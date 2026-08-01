Півзахисник збірної України відмовився від 18-го номера перед стартом нової кампанії англійської Прем'єр-ліги.
Єгор Ярмолюк Getty Images
01 серпня 2026, 21:30
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк визначився з новим ігровим номером перед початком чергового сезону. Звичні цифри 1 і 8 на його футболці поступилися місцем класичній шістці. Для 22-річного хавбека майбутній сезон стане вже п'ятим у складі англійських бджіл.
Нагадаємо, що Ярмолюк перебрався на Туманний Альбіон із СК «Дніпро-1 відразу після свого повнолітня за 1.5 млн євро і з того часу зумів стати невід'ємною частиною команди.
За період виступів в Англії футболіст зіграв 108 матчів за першу команду Брентфорда», відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.
Крім того, гравець продовжує залучатися до лав національної збірної України, у футболці якої він вже провів дев'ять поєдинків.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Сангаре став найдорожчим новачком в історії Брентфорда.