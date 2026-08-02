Англія

Український вінгер уже вирушив до розташування команди Хабі Алонсо та зможе розпочати підготовку до нового сезону.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик найближчим часом повернеться до розташування Челсі після завершення своєї дискваліфікації.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 25-річний футболіст 2 серпня вилетів до Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонний збір. Очікується, що українець одразу приєднається до команди та стане доступним для головного тренера Хабі Алонсо.

Раніше наставник Челсі заявляв, що розраховує на Мудрика та бачить його важливою частиною колективу. Під час азійського турне англійський клуб 5 серпня проведе товариський матч проти Ювентуса.

Нагадаємо, Мудрика було відсторонено від футболу наприкінці 2024 року після позитивного допінг-тесту. Згодом футболіста дискваліфікували на чотири роки, однак це рішення було оскаржене. Наприкінці липня 2026 року Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію, що дозволило українцю повернутися до професійної кар'єри.