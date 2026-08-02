Аргентинський універсал перебрався до лондонського клубу зі Страсбура та підписав довгострокову угоду.
Барко, gettyimages
02 серпня 2026, 20:40
Челсі офіційно оголосив про підписання Валентіна Барко.
22-річний аргентинець перейшов до лондонського клубу з французького Страсбура, підписавши контракт, який діятиме до червня 2033 року.
Барко є універсальним футболістом, здатним зіграти як на позиції лівого захисника, так і лівого півзахисника. Свою професійну кар’єру він розпочав у Бока Хуніорс, після чого перебрався до Європи, де виступав за Брайтон, а згодом — за Страсбур. Також футболіст регулярно викликається до збірної Аргентини.
У Челсі розраховують, що Барко стане важливим елементом команди та посилить конкуренцію на лівому фланзі перед стартом нового сезону.
У розіграші чемпіонату Франції сезону-2025/26 Барко провів 27 матчів у складі Страсбура, відзначившись двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.