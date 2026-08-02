Іспанія

Маркус Рашфорд повертається до Манчестер Юнайтед після успішної оренди.

Головний тренер Барселони Флік зізнався, що йому не вистачатиме Маркуса Рашфорда. Форвард збірної Англії повертається до Манчестер Юнайтед після завершення терміну успішної оренди в іспанському клубі. Наразі гравець готується до старту нового сезону Прем'єр-ліги у складі манкуніанців, оскільки керівництво блаугранас відмовилося від повноцінного трансферу.

За інформацією джерел ESPN, ще в червні каталонці розглядали варіант із повторною орендою або викупом за зниженою ціною. Проте підписання Ентоні Гордона та Каріма Адеємі остаточно закрило двері для повернення Рашфорда на Камп Ноу.

"Ви ніколи не знаєте напевно, що станеться з гравцями, які перебувають в оренді — це завжди непроста ситуація, але я дуже ціную час роботи з Маркусом. Він фантастичний футболіст і чудова людина. Команда сумує за ним, я теж сумуватиму, але таке життя. Ми маємо це прийняти", — зазначив Флік після товариського матчу проти Бірмінгема.

Водночас німецький фахівець надзвичайно оптимістично налаштований щодо новачків:

"До нас приєднався Ентоні Гордон, і з нашої першої ж розмови я відчув, що він просто "палає" Барсою. Я дуже радий бачити його в нашій команді", — додав німецький спеціаліст.

Очікується, що на початку серпня Рашфорд прибуде на базу в Каррінгтоні, щоб розпочати підготовку до нового сезону АПЛ. Свій перший матч Манчестер Юнайтед зіграє 22 серпня проти Галл Сіті, який нещодавно підвищився у класі та вийшов до елітного дивізіону.

Попри повернення, майбутнє Маркуса на Олд Траффорд залишається під питанням. За даними ESPN, Юнайтед оцінює гравця у 40 мільйонів євро (46 мільйонів доларів) у разі повноцінного трансферу, проте клуб категорично не бажає продавати його прямим конкурентам по чемпіонату Англії.

Сам футболіст раніше опублікував зворушливе прощання з каталонськими вболівальниками у своїх соціальних мережах:

"Я дуже вдячний усім у клубі за те, що мій час тут став таким позитивним і незабутнім досвідом. Я насолоджувався кожною миттю і забираю з собою багато особливих спогадів. Бажаю клубу та всім його вболівальникам удачі та успіхів у наступному сезоні. Visca el Barca!"