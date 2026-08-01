Брентфорд офіційно підписав Мамаду Сангаре з французького Ланса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу 24-річного малійського півзахисника склала 41 мільйон фунтів, що стало новим трансферним рекордом в історії англійського клубу.

Сангаре підписав контракт із Брентфордом до червня 2031 року, при цьому угода містить опцію продовження ще на один сезон — до літа 2032 року.

Малієць перейшов до Ланса у 2024 році та швидко став одним із ключових гравців команди. Своєю впевненою грою в центрі поля він привернув увагу низки клубів АПЛ, однак саме Брентфорд зумів оформити його підписання. Відзначився 3 забитими м'ячами та 4 результативними передачами у 33 матчах.