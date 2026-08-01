Лондонський клуб заплатив рекордні 41 мільйон фунтів за півзахисника Ланса.
Сангаре, gettyimages
01 серпня 2026, 21:22
Брентфорд
офіційно підписав Мамаду Сангаре
з французького Ланса.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
Сума трансферу 24-річного малійського півзахисника
склала 41 мільйон фунтів
, що стало новим трансферним рекордом
в історії англійського клубу.
Сангаре підписав контракт
із Брентфордом до червня 2031 року
, при цьому угода містить опцію продовження ще на один сезон — до літа 2032 року
.
Малієць перейшов до Ланса у 2024 році та швидко став одним із ключових гравців команди. Своєю впевненою грою в центрі поля він привернув увагу низки клубів АПЛ, однак саме Брентфорд зумів оформити його підписання. Відзначився 3 забитими м'ячами та 4 результативними передачами у 33 матчах.