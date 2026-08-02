Англія

Новий головний тренер лондонців розповів про невдалий досвід у Мадриді, глибокий самоаналіз та амбіції відродити команду після провального сезону.

Новий керманич лондонського Челсі Хабі Алонсо заявив, що шра», який він отримав після нетривалого перебування на чолі мадридського Реала, повністю загоївся. Тепер іспанський фахівець максимально зосереджений на тому, щоб вивести аристократів на провідні позиції в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги.

Алонсо очолив команду на Сантьяго Бернабеу після надзвичайно успішного періоду в леверкузенському Баєрі. Проте в Мадриді він протримався трохи більше семи місяців і залишив посаду в січні, після болючої поразки від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії.

Його перебування в королівському клубі також було затьмарене чутками про суперечки з лідерами роздягальні, зокрема з Вінісіусом Жуніором. Спілкуючись із журналістами на початку передсезонного турне Челсі, Алонсо відверто розповів про свій стан:

"На щастя, у моїй тренерській кар'єрі не так багато шрамів. Отже, добре, у мене залишився один шрам, але він загоївся. Тепер я дуже мотивований і рішуче налаштований насолоджуватися цим наступним кроком — так само як і тоді, коли тільки починав працювати в Мадриді", — заявив іспанський керманич.

Тренер зізнався, що провів серйозну роботу над помилками після звільнення з Реала:

"Озираючись назад, я бачу як позитивні моменти, так і те, що не спрацювало. Я дуже критично ставився до себе, розмірковуючи про те, що міг би зробити краще, бо все пішло не так, як очікувалося. Щодо позитиву — це великий досвід, адаптація, яку мені довелося пройти. Деякі речі спрацювали, деякі ні: як з точки зору гри, так і з точки зору управління людьми. Це суміш усього", — додав спеціаліст.

Тепер перед 44-річним іспанцем стоїть складне завдання — змінити долю Челсі. Західнолондонський клуб пережив похмурий сезон 2025/26, протягом якого змінив трьох різних менеджерів і фінішував лише на 10-му місці в Прем'єр-лізі. Як наслідок, цього сезону сині залишилися без єврокубків.

Тим не менш, Алонсо налаштований оптимістично. Пояснюючи своє рішення очолити лондонський колектив, фахівець вказав на голову та живіт:

"Це рішення мало йти як звідси, так і звідси. Я бачив, що це був вдалий момент з боку клубу, вдалий момент для мене і справді гарна можливість. Це команда, яка ще не так давно грала дуже добре, і ситуація не така погана, як виглядала наприкінці минулого сезону. Є великий потенціал для покращення, і подивимося, скільки часу нам на це знадобиться", — резюмував наставник.

Свій шлях до реабілітації в Прем'єр-лізі Челсі під керівництвом Хабі Алонсо розпочне 24 серпня у західнолондонському дербі проти Фулгема.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мудрик приєднається до Челсі в Гонконгу після скасування дискваліфікації.