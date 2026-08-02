Тоттенгем активізував роботу над можливим переходом нападника Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.

За інформацією журналіста Грема Бейлі, представники лондонського клубу вже провели переговори з оточенням 27-річного футболіста. Сам Гакпо не виключає варіант із переходом до Тоттенгема, однак головною перешкодою залишається позиція Ліверпуля.

Керівництво мерсисайдського клубу не має наміру розлучатися з нідерландським форвардом, контракт якого чинний до літа 2030 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить близько 60 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Гакпо провів 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів і віддав шість результативних передач.