Лондонський клуб уже контактував із представниками нападника збірної Нідерландів, однак мерсисайдці не планують продавати одного зі своїх лідерів.
Коді Гакпо, Getty Images
02 серпня 2026, 14:43
Тоттенгем активізував роботу над можливим переходом нападника Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.
За інформацією журналіста Грема Бейлі, представники лондонського клубу вже провели переговори з оточенням 27-річного футболіста. Сам Гакпо не виключає варіант із переходом до Тоттенгема, однак головною перешкодою залишається позиція Ліверпуля.
Керівництво мерсисайдського клубу не має наміру розлучатися з нідерландським форвардом, контракт якого чинний до літа 2030 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить близько 60 мільйонів євро.
У сезоні-2025/26 Гакпо провів 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів і віддав шість результативних передач.