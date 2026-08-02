Англія

Лондонський клуб уже контактував із представниками нападника збірної Нідерландів, однак мерсисайдці не планують продавати одного зі своїх лідерів.

Тоттенгем активізував роботу над можливим переходом нападника Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо.

За інформацією журналіста Грема Бейлі, представники лондонського клубу вже провели переговори з оточенням 27-річного футболіста. Сам Гакпо не виключає варіант із переходом до Тоттенгема, однак головною перешкодою залишається позиція Ліверпуля.

Керівництво мерсисайдського клубу не має наміру розлучатися з нідерландським форвардом, контракт якого чинний до літа 2030 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить близько 60 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Гакпо провів 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив дев'ять м'ячів і віддав шість результативних передач.