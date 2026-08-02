Англія

Дубль Мбемо та яскравий дебют 15-річного юнака принесли команді Майкла Карріка трофей у Стокгольмі.

У суботньому передсезонному поєдинку на стокгольмській Стрроберрі Арені Манчестер Юнайтед переміг мадридський Атлетіко з рахунком 2:1, що дозволило англійському клубу здобути трофей Snapdragon Cup.

Початок зустрічі видався непростим для червоних дияволів. Команда Дієго Сімеоне застосувала високий пресинг, і вже на перших хвилинах іспанці вийшли вперед: спроба Арнау Ортіса виконати навіс несподівано перетворилася на результативний удар, який здивував захист та голкіпера манкуніанців.

Проте підопічні Майкла Карріка змогли переломити хід гри. Через вісім хвилин після перерви вражаючий молодий талант Шіа Лейсі заробив пенальті, який впевнено реалізував Браян Мбемо. На 74-й хвилині нападник забив свій другий м'яч, завершивши камбек команди. Юнайтед вдалося втримати перемогу, попри те, що Атлетіко двічі влучав у стійку.

Особливою подією матчу став вихід на поле 15-річного Джей Джей Габріеля, який дебютував за першу команду Манчестер Юнайтед. Також варто відзначити появу новачка Челсі Андрея Сантоса, який розпочав гру в центрі поля та відіграв 82 хвилини.

Після матчу головний герой зустрічі Браян Мбеумо в інтерв'ю MUTV підкреслив важливість тактичної дисципліни:

"У нас був чіткий план перед грою, всі його дотримувалися, і це зробило гру справді приємною. Головна мета — бути готовими до початку сезону. Усі виконали дивовижну роботу".

Майкл Каррік, який отримав посаду головного тренера на постійній основі після здобуття третього місця в Прем'єр-лізі минулого сезону, також залишився задоволеним прогресом команди:

"Спираючись на те, що ми робили протягом останніх семи місяців, я думаю, що для нас є багато хороших ознак. З гри можна винести багато позитивних моментів, як індивідуальних, так і колективних, оскільки старші гравці виглядають сильними та підтягнутими, а молодші грають дуже добре".

Ця гра стала для Манчестер Юнайтед третім передсезонним матчем після поразки від Рексема в Гельсінкі та розгрому Русенборга (5:0) у Тронгеймі. Команда Карріка залишиться у Швеції, де наступної суботи у Гетеборзі зустрінеться з переможцями Ліги чемпіонів — Парі Сен-Жермен.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед цікавиться Ігором Тьяго.