Англия

Специалист рассказал о победе над Лестером.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Лестером в АПЛ (0:1).

"С Лестером на их поле тяжело играть, мы знаем об этом. Наш соперник сделал шаг вперед и хочет быть среди лучших команд АПЛ.

Мы многое сделали правильно — заставили соперника много бегать. Джейми Варди и Харви Барнс могут нести опастность во время контратак. Но наши футболисты смогли сохранить концентрацию".

"Каспер Шмейхель – топ-вратарь, так что подобные игры у него бывают. Радует количество моментов, которое нам удается создавать. Это здорово. Конечно, хотелось бы и забивать больше голов. Мы этого заслуживаем.

Последние 11 голов нашей команды забили 9 разных футболистов, если не ошибаюсь. У нас нет явного центрального нападающего, поэтому мы забиваем как команда", — сказал Пер Гвардиола.

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