Український форвард Жирони покинув поле вже на 12-й хвилині матчу з Вільярреалом і ризикує пропустити кілька тижнів.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував травму українського нападника Владислава Ваната, яку той отримав у матчі Ла Ліги проти Вільярреала.

Форвард збірної України був змушений залишити поле вже на 12-й хвилині зустрічі. За словами наставника, ушкодження може виявитися серйозним.

"Травма Ваната може бути серйознішою, оскільки він відчув біль у нозі. Він може вибути на кілька тижнів", – зазначив Мічел.

Попри втрату Ваната, Жирона зуміла здобути мінімальну перемогу (1:0) завдяки автоголу Пау Наварро наприкінці першого тайму. Повний матч у складі каталонців провів Віктор Циганков.

Після цієї перемоги команда набрала 37 очок і посідає 12-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

У сезоні-2025/26 Ванат провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів і віддав 4 асисти. Наступний поєдинок Жирона зіграє на виїзді проти Реал Мадрид 10 квітня.