Ліга чемпіонів

Досвідчений німець готовий керувати півзахистом і контролювати гру Баварії.

Це буде четверта поява Джошуа Кімміха на стадіоні Бернабеу та четверта спроба здолати Реал Мадрид. Попередні спроби закінчилися поразками: у 2017 році – 2:4 після додаткового часу, у 2018 – нічия 2:2, а в 2024 році – 1:2.

31-річний німецький півзахисник тричі грав у Мадриді на позиції правого захисника, але цього разу він вийде, щоб контролювати півзахист Баварії. Кімміх зазначає, що це зовсім інша роль і більша відповідальність, проте саме те, чого він прагне на полі.

"Ми хочемо залишити свій відбиток у кожній грі. Це буде метою і завтра", – заявив віце-капітан Баварії.

Про Вінісіуса Кімміх сказав:



"Його виставляють як щось більше, ніж було насправді. У мене було відчуття, що після нічиєї 2:2 у першому матчі можна було досягти більшого. Але у матчі-відповіді Реал Мадрид був кращою командою".

Кімміх додає, що мадридський клуб особливий своїм стилем гри та може бути небезпечним у багатьох ситуаціях:



"У Реала чудова якість як у команді загалом, так і серед окремих гравців".

Матч Реал Мадрид – Баварія відбудеться 7 квітня о 22:00.