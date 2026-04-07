Іспанія

Жирона на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Вільярреалом у 30-му турі Ла Ліги – 1:0.

На початку поєдинку український форвард Владислав Ванат отримав травму і змушений був залишити поле вже на 12-й хвилині.

Переможний гол забив Пау Наварро, який у кінці першого тайму зрізав м’яч у свої ворота, тим самим вивівши Жирону вперед.

Після перерви каталонці мали кілька нагод подвоїти перевагу, але Віктор Циганков та Абель Руїс не змогли реалізувати моменти. Циганков провів на полі весь матч, а Ванат змушений був залишити гру через травму. Ще один українець, воротар Владислав Крапивцов, залишився на лаві запасних Вільярреала.

Ця перемога стала для Жирони першою домашньою перемогою над Вільярреалом у Ла Лізі за весь час виступів каталонського клубу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Вільярреал у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Вільярреал 1:0

Гол: Наварро, 45+1 (авт.)

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Рінкон, 85), Рейс, Блінд (Франсес, 74), А. Морено — Циганков, Бельтран, Вітсель І. Мартін (Лемар, 74), Унахі (Рока, 85) — Ванат (Руїс, 12).

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо (Фрімен, 71), Наварро, Вейга, Педраса (Кардона, 81) — Пепе (Б'юкенен, 71), Комесанья, Гує, Молейро (А. Гонсалес, 70) — Ж. Мартін, Мікаутадзе.

Попередження: Рейс, Бельтран — Моуріньйо, Педраса