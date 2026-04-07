Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 7 квітня та розпочнеться о 22:00.
Реал Мадрид — Баварія, Getty Images
07 квітня 2026, 08:08
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів нас чекає справжня класика європейського футболу — Реал Мадрид прийматиме Баварію у вже 29-му очному протистоянні в рамках турніру. Це найбільш зіграна пара в історії змагання, де кожен матч — окрема глава легендарного суперництва.
РЕАЛ МАДРИД — БАВАРІЯ МЮНХЕН
ВІВТОРОК, 7 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Реал Мадрид входить у цей матч із позиції команди, яка в єврокубках почувається у своїй тарілці, як ніде більше. Попри непросту внутрішню кампанію — зміна тренера, поразка від Мальорки на вихідних, що дозволила Барселоні збільшити відрив у Ла Лізі до семи очок — саме Ліга чемпіонів залишається головним пріоритетом мадридців. І статистика підтверджує: рекордні 15 титулів, найбільша кількість перемог в єврокубках за всю історію (311 тріумфів), 22 участі у чвертьфіналі ЛЧ — і 17 разів команда виходила далі.
З баварцями у Реала складається особлива хімія. Мадридці не програють Баварії вже дев'ять поспіль зустрічей (7 перемог, 2 нічиї) і щоразу, коли вибивали їх на шляху до трофею, — вигравали сам турнір. Так було й на шляху до 15-го чемпіонства, коли Хоселу забив у фінальні хвилини. Кіліан Мбаппе, який наразі є найкращим бомбардиром ЛЧ із 13 голами у дев'яти матчах, має вийти в атаці в парі з Вінісіусом — бразильцем, що зробив 133 ривки у глибину суперників у цій кампанії, з яких 20 — лише в одному матчі проти Манчестер Сіті. Цей дует здатен зламати будь-яку оборону.
Баварія ж прибуває до Мадрида як, мабуть, найстабільніша команда Європи цього сезону. Підопічні Венсана Компані програли лише двічі у 43 матчах. Навіть на вихідних, поступаючись Фрайбургу з рахунком 0:2, баварці зуміли переламати хід гри й перемогли 3:2 завдяки дублю Тома Бішофа та голу Леннарта Карла на 99-й хвилині. Такий характер дорогого вартий.
У Бундеслізі Баварія лідирує з відривом у дев'ять очок, а в Лізі чемпіонів набрала найбільше перемог серед усіх учасників (9 із 10), забила 32 м'ячі — більше за всіх, крім ПСЖ. Десять з них прийшли лише в двох матчах з Аталантою (10:2 за сукупним рахунком). Гаррі Кейн — головна загроза у складі Баварії, а Майкл Олізе, Луїс Діас та Серж Гнабрі формують одну з найнебезпечніших атак Європи.
Матч на Бернабеу обіцяє стати справжнім бенефісом атакуючого футболу. Два найуспішніші клуби в єврокубковій історії, цілий арсенал зіркових гравців — і незагоєне суперництво, що не вщухає вже понад п'ять десятиліть.
За версією 👑 betking, на перемогу Реала Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 3.07, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.21. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.23.
Вінісіус Жуніор набрав хорошу індивідуальну форму під керівництвом Альваро Арбелоа — його гол у ворота мюнхенців оцінений в коефіцієнт 2.75. У складі "червоних", звісно, важко не відзначити гольову машину Гаррі Кейна, на забитий м'яч якого дається кеф 1.95.
Варіант із тим, що поєдинок буде результативним (ТБ 2.5), представлений показником 1.42
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
РЕАЛ МАДРИД : Лунін — Трент, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч, Гюлер — Мбаппе, Вінісіус
БАВАРІЯ : Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Горецка — Олісе, Гнабрі, Луїс Діас — Кейн
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
