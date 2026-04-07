ВІВТОРОК, 7 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал Мадрид входить у цей матч із позиції команди, яка в єврокубках почувається у своїй тарілці, як ніде більше. Попри непросту внутрішню кампанію — зміна тренера, поразка від Мальорки на вихідних, що дозволила Барселоні збільшити відрив у Ла Лізі до семи очок — саме Ліга чемпіонів залишається головним пріоритетом мадридців. І статистика підтверджує: рекордні 15 титулів, найбільша кількість перемог в єврокубках за всю історію (311 тріумфів), 22 участі у чвертьфіналі ЛЧ — і 17 разів команда виходила далі.

З баварцями у Реала складається особлива хімія. Мадридці не програють Баварії вже дев'ять поспіль зустрічей (7 перемог, 2 нічиї) і щоразу, коли вибивали їх на шляху до трофею, — вигравали сам турнір. Так було й на шляху до 15-го чемпіонства, коли Хоселу забив у фінальні хвилини. Кіліан Мбаппе, який наразі є найкращим бомбардиром ЛЧ із 13 голами у дев'яти матчах, має вийти в атаці в парі з Вінісіусом — бразильцем, що зробив 133 ривки у глибину суперників у цій кампанії, з яких 20 — лише в одному матчі проти Манчестер Сіті. Цей дует здатен зламати будь-яку оборону.

Баварія ж прибуває до Мадрида як, мабуть, найстабільніша команда Європи цього сезону. Підопічні Венсана Компані програли лише двічі у 43 матчах. Навіть на вихідних, поступаючись Фрайбургу з рахунком 0:2, баварці зуміли переламати хід гри й перемогли 3:2 завдяки дублю Тома Бішофа та голу Леннарта Карла на 99-й хвилині. Такий характер дорогого вартий.

У Бундеслізі Баварія лідирує з відривом у дев'ять очок, а в Лізі чемпіонів набрала найбільше перемог серед усіх учасників (9 із 10), забила 32 м'ячі — більше за всіх, крім ПСЖ. Десять з них прийшли лише в двох матчах з Аталантою (10:2 за сукупним рахунком). Гаррі Кейн — головна загроза у складі Баварії, а Майкл Олізе, Луїс Діас та Серж Гнабрі формують одну з найнебезпечніших атак Європи.

Матч на Бернабеу обіцяє стати справжнім бенефісом атакуючого футболу. Два найуспішніші клуби в єврокубковій історії, цілий арсенал зіркових гравців — і незагоєне суперництво, що не вщухає вже понад п'ять десятиліть.