Після поразки від Наполі з рахунком 1:0 на стадіоні Дієго Армандо Марадона головний тренер Мілана Макс Аллегрі визнав, що боротьба за Скудетто наразі поза досяжністю для Россонері.

"Гонка за Скудетто зараз не для нас. Інтер відстає на дев’ять очок, Наполі попереду. Нам потрібно зосередитися на собі, грати одну гру за іншою. Зараз ми на шляху до нашої мети, але це не вирішиться за тиждень чи два. Потрібно зберегти перевагу та намагатися вигравати матчі", – сказав Аллегрі DAZN Italia.

Наставник також пояснив зміни у стартовому складі. Через травми та втому він залишив на лаві запасних Рафаеля Леао та Крістіана Пулішіча, довіривши напад Нікласу Фуллкругу та Крістоферу Нкунку:



"Я думаю, що Нкунку та Фуллкруг провели гарну гру, Нкунку працював на команду і мав кілька гольових моментів. Хтось на кшталт нього повинен був забити один із таких моментів", – додав Аллегрі.

Тренер зазначив, що Мілан демонстрував хорошу гру, але пропустив вирішальний гол від Маттео Політано після неточного вибиття головою Коні Де Вінтера:



"Ми три чи чотири рази підбирали м’яч на їхній половині поля, але робили неправильні паси. Нам ще є над чим працювати, щоб досягти нашої мети – футболу Ліги чемпіонів", – пояснив він.

Після цього матчу Мілан опустився на третє місце у Серії А, відстаючи від Наполі на два очки та від Інтера на дев’ять.