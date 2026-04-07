ВІВТОРОК, 7 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВЕЛАДЕ (ЛІСАБОН) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЄЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Спортінг підходить до цього матчу в майже ідеальному настрої. Португальці програли лише раз за останні 16 матчів і виграли три поспіль, забивши при цьому щонайменше чотири м’ячі у кожному. Особливо вражає їхній шлях у плейоф: після поразки 0:3 від Буде/Глімта у першій грі "леви" влаштували фантастичний камбек — 5:0 вдома, ставши однією з небагатьох команд в історії турніру, які відіграли такий суттєвий дефіцит.

На Ештадіу Жозе Алвеладе команда Руя Боржеша взагалі виглядає майже непереможною — 17 перемог поспіль у всіх турнірах і 100% результат у домашніх матчах цієї Ліги чемпіонів. Додайте до цього потужну атаку: 14 голів у трьох останніх іграх та форму Луїса Суареса, який регулярно забиває в Європі, — і стане зрозуміло, чому господарі вірять у позитивний результат навіть проти такого суперника.

Арсенал, навпаки, підходить до гри після двох болісних ударів — поразок у фіналі Кубка ліги від Манчестер Сіті та у чвертьфіналі Кубка Англії від Саутгемптона. Мрії про квадрупл зникли, мрії про требл — також. Але сезон усе ще може стати історичним: "каноніри" лідирують в АПЛ і залишаються одними із головних фаворитів Ліги чемпіонів, хоч квітень традиційно є для Артети і компанії найважчим місяцем, з огляду на минулі роки.

Проте у Європі команда Мікеля Артети все ж виглядає майже бездоганно: жодної поразки в турнірі, перемога в основному етапі та прохід Баєра у 1/8 фіналу. Водночас кадрові проблеми можуть дати про себе знати — травми та пошкодження зачепили одразу кількох ключових гравців, включно із захисниками. Особлива інтрига — повернення Віктора Йокереса до Лісабона, де він став зіркою, а тепер може забити вже проти своєї колишньої команди.

Історія протистоянь також додає пікантності: Спортінг ще жодного разу не перемагав Арсенал у єврокубках, хоча й має досвід вибивання лондонців з Ліги Європи за підсумками післяматчевої серії пенальті в 2023. Востаннє ж "каноніри" розгромили португальців у Лісабоні з рахунком 5:1, але нинішній Спортінг — значно сильніший і впевненіший у собі.