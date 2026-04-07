Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 7 квітня та розпочнеться о 22:00.
07 квітня 2026, 08:46
На Ештадіу Жозе Алвеладе розгорнеться одна з найгостріших дуелей чвертьфіналів Ліги чемпіонів: португальський Спортінг приймає лондонський Арсенал у першому матчі, що може стати поворотним моментом у сезоні для обох клубів. Та особливого присмаку цьому протистоянню додає людина, яка знає обидва табори зсередини — Віктор Йокерес, який минулого літа за гучних обставин залишив Лісабон заради Лондона і тепер уперше повертається на свій колишній стадіон як суперник.
СПОРТІНГ ЛІСАБОН — АРСЕНАЛ
ВІВТОРОК, 7 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВЕЛАДЕ (ЛІСАБОН) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЄЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Спортінг підходить до цього матчу в майже ідеальному настрої. Португальці програли лише раз за останні 16 матчів і виграли три поспіль, забивши при цьому щонайменше чотири м’ячі у кожному. Особливо вражає їхній шлях у плейоф: після поразки 0:3 від Буде/Глімта у першій грі "леви" влаштували фантастичний камбек — 5:0 вдома, ставши однією з небагатьох команд в історії турніру, які відіграли такий суттєвий дефіцит.
На Ештадіу Жозе Алвеладе команда Руя Боржеша взагалі виглядає майже непереможною — 17 перемог поспіль у всіх турнірах і 100% результат у домашніх матчах цієї Ліги чемпіонів. Додайте до цього потужну атаку: 14 голів у трьох останніх іграх та форму Луїса Суареса, який регулярно забиває в Європі, — і стане зрозуміло, чому господарі вірять у позитивний результат навіть проти такого суперника.
Арсенал, навпаки, підходить до гри після двох болісних ударів — поразок у фіналі Кубка ліги від Манчестер Сіті та у чвертьфіналі Кубка Англії від Саутгемптона. Мрії про квадрупл зникли, мрії про требл — також. Але сезон усе ще може стати історичним: "каноніри" лідирують в АПЛ і залишаються одними із головних фаворитів Ліги чемпіонів, хоч квітень традиційно є для Артети і компанії найважчим місяцем, з огляду на минулі роки.
Проте у Європі команда Мікеля Артети все ж виглядає майже бездоганно: жодної поразки в турнірі, перемога в основному етапі та прохід Баєра у 1/8 фіналу. Водночас кадрові проблеми можуть дати про себе знати — травми та пошкодження зачепили одразу кількох ключових гравців, включно із захисниками. Особлива інтрига — повернення Віктора Йокереса до Лісабона, де він став зіркою, а тепер може забити вже проти своєї колишньої команди.
Історія протистоянь також додає пікантності: Спортінг ще жодного разу не перемагав Арсенал у єврокубках, хоча й має досвід вибивання лондонців з Ліги Європи за підсумками післяматчевої серії пенальті в 2023. Востаннє ж "каноніри" розгромили португальців у Лісабоні з рахунком 5:1, але нинішній Спортінг — значно сильніший і впевненіший у собі.
За версією 👑 betking, на перемогу Спортінга можна поставити з коефіцієнтом 4.50, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 1.81. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75. Однією з найбільш очікуваних подій сьогодні є можливий гол Віктора Йокереса у ворота колишньої команди, який оцінюється в 2.50. Враховуючи спад "канонірів", можна ризикнути з подією "Спортінг не програє" за 2.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
СПОРТІНГ ЛІСАБОН : Руй Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араужу — Сімоеш, Моріта — Катаму, Трінкан, Гонсалвеш — Суарес
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Габріел, Саліба, Калафіорі — Субіменді, Райс, Едегор — Мартінеллі, Йокерес, Мадуеке
