Англия

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального поединка тура в чемпионате Англии.

Украшением седьмого тура английской Премьер-лиги станет противостояние двух претендентов на чемпионский титул, Ливерпуля и Манчестер Сити, которое состоится на стадионе Энфилд.

Удастся ли командам подарить болельщикам голевую феерию перед международным перерывом, или боязнь Клоппа и Гвардиолы совершить роковую ошибку станет причиной скучного противостояния двух тактических гениев?

Об этом мы узнаем непосредственно по итогам поединка, который начнется сегодня, 3 октября, в 18:30.

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль — Манчестер Сити

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