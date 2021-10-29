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Презентация новой академии Кристал Пэлас, cpfc.co.uk
29 октября 2021, 08:40
Кристал Пэлас, выступающий в английской Премьер-лиге, завершил строительство своей новой футбольной академии, в которой клуб будет воспитывать юных игроков и готовить их к большому футболу.
Руководство "орлов" провело презентацию современного строения, которое обошлось в 20 миллионов фунтов, и пригласило на нее воспитанников и значимых для лондонского клуба людей.
Так, на официальном открытии новой академии Кристал Пэлас побывал не только действующий наставник первой команды Патрик Виейра, но и Алан Пардью, Рой Ходжсон, а также нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Сайтгейт, который является воспитанником и бывшим капитаном "орлов".
Видео экскурсия по новой академии Кристал Пэлас:
Столовая и комната отдыха игроков:
Центральный офис:
Раздевалка:
Cпортзал:
Манеж:
Вид сверху:
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