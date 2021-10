Кристал Пэлас, выступающий в английской Премьер-лиге, завершил строительство своей новой футбольной академии, в которой клуб будет воспитывать юных игроков и готовить их к большому футболу.

Руководство "орлов" провело презентацию современного строения, которое обошлось в 20 миллионов фунтов, и пригласило на нее воспитанников и значимых для лондонского клуба людей.

Так, на официальном открытии новой академии Кристал Пэлас побывал не только действующий наставник первой команды Патрик Виейра, но и Алан Пардью, Рой Ходжсон, а также нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Сайтгейт, который является воспитанником и бывшим капитаном "орлов".

Видео экскурсия по новой академии Кристал Пэлас:

This is our future.



Introducing our brand new Academy! ❤️💙#CPFC pic.twitter.com/GCqo7mrkJt