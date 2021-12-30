Англия

При этом общий оборот достиг почти 500 миллионов евро.

После прибыли в 47 миллионов евро в 2020 году Челси в 2021 году понес убытки в размере 172 миллионов евро — сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на британские источники.

При этом общий оборот вырос практически до 500 миллионов, но это не смогло компенсировать потери от снижения доходов в игровые дни и прочие потери, связанные с коронавирусом.

К слову, кассовые сборы Челси в сезоне-2020/21 снизились до 8,6 миллиона евро по сравнению с 90 миллионами в сезоне-2019/20.

Если бы не увеличение доходов от спонсорских и телевизионных контрактов, результаты могли бы быть еще более плачевными.