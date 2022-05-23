Лідер "червоних дияволів" підбив підсумки сезону, що завершився.
Бруну Фернандеш, Getty Images
23 травня 2022, 15:30
Сезон-2021/22 в англійській Прем'єр-лізі підійшов до завершення вчора, 22 травня.
Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнав, що минула кампанія була для його команди невдалою.
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"Сезон закінчився, і жодної з наших цілей не було досягнуто. Я знаю, що індивідуально та колективно це було не на тому рівні, на якому ми маємо бути", — написав Фернандеш в своєму Twitter.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед фінішував на шостому рядку в турнірній таблиці АПЛ і наступного сезону виступить у Лізі Європи.
Щодо Бруна Фернандеша, то він провів у минулій кампанії 46 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів і віддав 14 асистів.