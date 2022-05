Сезон-2021/22 в англійській Прем'єр-лізі підійшов до завершення вчора, 22 травня.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнав, що минула кампанія була для його команди невдалою.

"Сезон закінчився, і жодної з наших цілей не було досягнуто. Я знаю, що індивідуально та колективно це було не на тому рівні, на якому ми маємо бути", — написав Фернандеш в своєму Twitter.

Season over and none of our goals was accomplished. I know that individually and collectively it was not at the level that we should be. pic.twitter.com/bbVPaC8eV9