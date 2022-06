Арсенал підбив підсумки голосування за найкращого футболіста першої команди в сезоні-2021/22.

Переможцем в опитуванні серед уболівальників став англійський правий вінгер Букайо Сака, який набрав 58 відсотків голосів.

У кампанії, що завершилася, 20-річний вихованець "канонірів" провів 43 матчі, забив 12 м'ячів і віддав 7 асистів.

🔥 Our No. 7

❤️ Our Bukayo Saka

🏆 Our 21/22 Player of the Season



With 58 per cent of the vote... Congratulations, @BukayoSaka87 🥳 pic.twitter.com/TNQudTQcH9