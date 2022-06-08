Талановитий англієць переміг у голосуванні серед уболівальників "канонірів".
Букайо Сака, Арсенал
08 червня 2022, 21:21
Арсенал підбив підсумки голосування за найкращого футболіста першої команди в сезоні-2021/22.
Переможцем в опитуванні серед уболівальників став англійський правий вінгер Букайо Сака, який набрав 58 відсотків голосів.
У кампанії, що завершилася, 20-річний вихованець "канонірів" провів 43 матчі, забив 12 м'ячів і віддав 7 асистів.
Зазначимо, що на цьому етапі Арсенал веде роботу над тим, щоб продовжити контракт із Сака на покращених фінансових умовах.
Нинішня угода молодого вінгера з його рідним клубом спливає влітку 2024 року.