Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання нападаючого Габріела Жезуса, права на якого раніше належали Манчестер Сіті.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від підписання 25-річного бразильця, з яким він встиг попрацювати у Ман Сіті.

"Я дуже радий. Клуб виконав величезну роботу, щоб підписати гравця такого рівня. Ця позиція вже давно знаходиться на нашому радарі, і нам вдалося отримати футболіста, якого ми всі хотіли, тому я дуже щасливий", — цитує слова Артети журналіст Чарлі Воттс.

Нагадаємо, раніше про свій перехід до Арсеналу висловився і сам Габріел Жезус.