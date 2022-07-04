Англия

Керманич "канонірів" задоволений підписанням бразильського форварда.

Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання нападаючого Габріела Жезуса, права на якого раніше належали Манчестер Сіті.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від підписання 25-річного бразильця, з яким він встиг попрацювати у Ман Сіті.

"Я дуже радий. Клуб виконав величезну роботу, щоб підписати гравця такого рівня. Ця позиція вже давно знаходиться на нашому радарі, і нам вдалося отримати футболіста, якого ми всі хотіли, тому я дуже щасливий", — цитує слова Артети журналіст Чарлі Воттс.

Нагадаємо, раніше про свій перехід до Арсеналу висловився і сам Габріел Жезус.