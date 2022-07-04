Керманич "канонірів" задоволений підписанням бразильського форварда.
Мікель Артета та Габріел Жезус, Arsenal.com
04 липня 2022, 11:58
Напередодні лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання нападаючого Габріела Жезуса, права на якого раніше належали Манчестер Сіті.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від підписання 25-річного бразильця, з яким він встиг попрацювати у Ман Сіті.
"Я дуже радий. Клуб виконав величезну роботу, щоб підписати гравця такого рівня. Ця позиція вже давно знаходиться на нашому радарі, і нам вдалося отримати футболіста, якого ми всі хотіли, тому я дуже щасливий", — цитує слова Артети журналіст Чарлі Воттс.
Нагадаємо, раніше про свій перехід до Арсеналу висловився і сам Габріел Жезус.