Манчестер Юнайтед, вслід за низкою клубів Англійської Прем'єр-Ліги, оновив домашній комплект форми на сезон-2022/23.

Так, клуб повернув обрамлення для емблеми клубу, яке використовувалось наприкінці минулого століття.

Окрім того, на комірцях з'явились вставки із трикутників.

