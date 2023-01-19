Футболісту було лише 25 років.
Антон Уолкс, Getty Images
19 січня 2023, 19:54
Колишній захисник Тоттенгема Антон Уолкс, який останнім часом виступав за Шарлотт в МЛС, загинув у віці 25 років.
Футболіст біля Маямі катався на човні, але сталась трагедія. Його човен зіштовхнувся з іншим. Тіло гравця знайшли за декілька годин.
Антон Уолкс — вихованець Тоттенгема. В Англії він також пограв за Портсмут, після чого переїхав в Америку у 2020 році.
Там, в МЛС, він виступав за Атланту, а у 2021 був задрафтований Шарлотом. У сезоні-2018/19 він виграв із Портсмутом Трофей футбольної Ліги.