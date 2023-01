Колишній захисник Тоттенгема Антон Уолкс, який останнім часом виступав за Шарлотт в МЛС, загинув у віці 25 років.

Футболіст біля Маямі катався на човні, але сталась трагедія. Його човен зіштовхнувся з іншим. Тіло гравця знайшли за декілька годин.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g