Сейв Роберта Санчеса у поєдинку Челсі і Астон Вілли визнаний найкращим у вересні в АПЛ - повідомляє офіційний Twitter турніру.

Втім, не дивлячись на це лондонці все одно програли 0:1.

