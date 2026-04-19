Голкіпер "пивоварів" поділився своїми думками після гри з СК Полтава.

Воротар Оболоні Денис Марченко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти СК Полтава (1:1).

"Треба подивитися епізод із пенальті. Я вгадав напрям і кут удару, але не відбив. Не можу зараз сказати, що саме зробив не так — проаналізую це пізніше. У динаміці складно оцінити, але, як на мене, скоріше пенальті був, ніж ні.

Я вважаю, що нічия — це 100% негатив. Ми віддали два залікові бали. По грі і за самою суттю матчу мали перемагати.

Звичайно, сумував за ігровою практикою. Дуже радий знову вийти на поле і допомогти команді. Те, що не грав — це рішення тренерського штабу. Я його повністю приймаю і завжди готовий допомогти", — наводить слова Марченка прес-служба клубу.

