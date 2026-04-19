Англія

Попри катастрофічну 15-матчеву серію без перемог та падіння лондонців у зону вильоту, італійський наставник побачив фантастичний характер після нічиєї з Брайтоном і закликав команду зробити неможливе.

Лондонський Тоттенгем продовжує своє стрімке падіння турнірною таблицею, однак новий головний тренер команди Роберто Де Дзербі відмовляється підіймати білий прапор.

Після драматичної нічиєї 2:2 проти свого колишнього клубу, Брайтона, яка залишила шпор у зоні вильоту, італійський фахівець зробив надзвичайно амбітну заяву: його команді до снаги виграти всі п'ять поєдинків Прем'єр-ліги, що залишилися.

Статистика лондонців виглядає жахливо — команда не знала радості перемог з грудня минулого року. Тим не менш, Де Дзербі переконаний, що гра його підопічних проти чайок, які борються за єврокубки, є сигналом до виходу з кризи.

"Я засмучений результатом, передусім заради гравців, адже вони занадто багато страждають. Сьогодні ми заслуговували на перемогу над великим Брайтоном, але я зберігаю позитив та пишаюся своїми хлопцями. Вони зіграли фантастичний матч, продемонструвавши характер і дух. Ми маємо бути сильнішими за цей результат. Якщо ми будемо такими ж конкурентними, то зможемо знову перемагати", — наводить слова італійця Sky Sports.

Для італійського фахівця, який завжди славився складною філософією тотального контролю м'яча, зараз настав час прагматики. Де Дзербі визнав, що в цій ситуації його завданням є дати гравцям те, що їм потрібно в плані менталітету, а не тренувати стиль.

Аби зняти напругу та згуртувати колектив, тренер вдався до нетипових методів: напередодні він організував для гравців розкішну вечерю в елітному ресторані району Мейфер. Більше того, Де Дзербі пообіцяв власним коштом оплачувати командні вечері щотижня, щойно шпори почнуть здобувати три очки.

Попереду у Тоттенгема п'ять вирішальних фіналів, найближчим з яких стане виїзд до Вулвергемптона. Хоча лондонці перебувають у кроці від історичної катастрофи, Роберто Де Дзербі, який підписав із клубом п'ятирічний контракт і отримав розширені повноваження, вже дав гарантії фанатам:

"Я підписав контракт на п'ять років, бо для мене це великий виклик. Я буду тренером Тоттенгема наступного сезону, незважаючи ні на що", — заявив керманич, натякаючи на готовність працювати навіть у Чемпіоншипі.

Чи стане оптимізм італійця фундаментом для неймовірного порятунку, чи клуб остаточно змириться з пониженням у класі — покажуть вже найближчі тури.