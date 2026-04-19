Алехандро Діас увійшов в історію, скориставшись експериментальними змінами IFAB.

У матчі чемпіонату Канади між Пасифіком і Галіфакс Вондерерс було зафіксовано перший гол, забитий за новими правилами визначення офсайду. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, а автором історичного моменту став форвард Пасифіка Алехандро Діас, який відзначився на 20-й хвилині.

Оновлену інтерпретацію положення поза грою нещодавно запропонувала Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) у межах тестування. Ініціатором змін виступив колишній наставник Арсеналу Арсен Венгер.

Суть нововведення полягає в тому, що офсайд не фіксується, якщо хоча б частина тіла атакувального гравця, якою дозволено забивати м’яч, перебуває на одній лінії з передостаннім захисником або позаду нього. Це суттєво відрізняється від чинного правила, за яким достатньо навіть мінімального випередження будь-якою такою частиною тіла, щоб було зафіксовано порушення.

Експеримент має на меті зробити гру більш динамічною та сприяти збільшенню кількості результативних моментів.