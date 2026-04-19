Ліга чемпіонів

Французький півзахисник Реала отримав прикре вилучення наприкінці чвертьфіналу ЛЧ.

Поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії (поразка мадридців 3:4 після 1:2 у першій грі) став справжнім емоційним ударом для півзахисника Реала Едуардо Камавінги. Француз залишив поле достроково, а після фінального свистка не зміг впоратися з відчаєм.

Антигероєм епізоду гравець став наприкінці надзвичайно напруженої зустрічі. На 86-й хвилині Камавінга порушив правила проти Гаррі Кейна на чужій половині поля. Замість того, щоб швидко віддати м'яч супернику після свистка, француз затримав гру.

Головний арбітр матчу Славко Вінчич миттєво відреагував на цей неспортивний жест, показавши півзахиснику другу жовту картку. Згодом футболіст публічно попросив вибачення у команди та вболівальників через свої соціальні мережі.

Як повідомляє авторитетне видання Marca, коли гравці Реала повернулися до роздягальні, вони застали Камавінгу абсолютно розбитим. Півзахисник, повністю занурений у себе, сидів на самоті і невтішно плакав.

Гравцям було особливо важко бачити в такому пригніченому стані людину, яка ще недавно вважалася чи не найголовнішим джерелом позитиву та життєрадісності в колективі. Попри гіркоту результату та виліт із турніру, роздягальня повністю згуртувалася навколо Едуардо. Одноклубники роблять усе можливе, намагаючись підтримати його в цей чи не найскладніший момент мадридської кар'єри.

У сезоні 2025/2026 французький півзахисник узяв участь у 36 поєдинках у всіх турнірах, провівши на полі загалом 1944 хвилини. За цей час Едуардо відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.