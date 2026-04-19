Англія

Команда Ліама Россеньйора не може забити вже чотири матчі чемпіонату поспіль, а колектив Майкла Карріка вже однією ногою в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

На пізній вечір суботи в рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги було винесене вельми цікаве протистояння на Стемфорд Бридж поміж лондонським Челсі та Манчестер Юнайтед, за плечима яких чимала історія яскравих очних поєдинків. Та й цього разу явно не позбавленою інтриги виглядала зустріч команд Ліама Россеньйора та Майкла Карріка, оскільки для "синіх" це був чи не останній шанс бодай натякнути на те, що відстань до "Червоних дияволів" у сім залікових балів вони ще можуть подолати. А там і боротьба за Лігу чемпіонів УЄФА на наступний сезон могла б отримати нові обриси.

Але для цього "пенсіонерам" треба було обов’язково перемагати суперників на власному полі, зробити що вони, судячи з побаченого нами, планували й за рахунок зокрема швидкого гола. Одразу Челсі побіг атакувати чужі ворота від самого початку матчу, і вже на 11 хвилині ми зафіксували влучання м’яча в дальню стійку під час удару Естевана із меж штрафного з правого флангу. Проте майже одразу після того епізоду бразильця з пошкодженням довелось вимушено замінити, від чого атака господарів явно втратила в потужності.

Але ще певний час Челсі реально затискав Юнайтед у чужому штрафному й мав гарний момент як на рахунку Енцо, якому лише дивом не вдалось покласти удар у дальній кут із лівого краю чужих володінь, а також епізод із незарахованим через офсайд у Палмера голом Делапа наприкінці першої половини гри. Майже весь цей час команда Карріка вичікувала на власну нагоду, і на 44 хвилині простріл Бруну від лицьової на правому фланзі замкнув у центрі штрафного Матеус Кунья.

Це змінило перебіг подій на користь гостей і завдало водночас чергового удару по психології лондонського клубу. Але Челсі відчував, що в цій грі фактично все перебуває в його руках, і якщо винести за дужки момент з ударом усе того ж Бруну на початку другого тайму із зони перед чужими володіннями повз праву стійку, то "сині" дійсно міцно зачинили Юнайтед усередині його володінь на решту ігрового часу.

І тут уже "Червоним дияволам" нікуди було подітись без банального везіння, яке супроводжувало їх у моментах, коли приходили подачі з правого флангу від Палмера та Нету, а удари головами від Делапа та Фофана завершувались влучаннями у поперечину однаково гострого ступеня. І щоб уже точно всім почало здаватись, що команда Россеньйора банально зловила нефарт цього вечора, Кайседо наприкінці основного часу вгатив дальній удар у ліву стійку. Залишалось лише хапатись за голову від того, як "сині" в цьому матчі залишили поле без гола. Хоча їм до цього вже не звикати.

У наступному турі лондонський Челсі гостюватиме в Брайтона, тоді як Манчестер Юнайтед прийматиме Брентфорд.



Челсі — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Кунья, 44

Челсі: Санчес — Гюсто (Ачімпонг, 81), Фофана (Чалоба, 81), Гато, Кукурелья — Е. Фернандес (Лавія, 88), Кайседо — Естеван (Гарначо, 16), Палмер, Нету — Делап.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Мазрауї, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо (Зіркзе, 87), Б. Фернандеш, Кунья (Маунт, 81) — Шешко (Діалло, 80).



Попередження: Гато — Кунья, Маунт, Мейну