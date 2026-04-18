Тоттенгем та Брайтон влаштували гольову перестрілку в Лондоні (2:2)

Перший тайм пройшов на зустрічних курсах. Обидві команди мали гарні нагоди відзначитися, особливо гольову можливість втратили «чайки». Під час однієї з їхніх атак мʼяч навіть влучив у сітку, але з зовнішнього боку. Натомість під завісу першої 45-хвилинки лондонці вийшли вперед. Педро Порро головою відправив мʼяч у ворота після подачі від Хаві Сімонса.

Відразу господарі мали можливість подвоїти перевагу. Соланке зі своєї половини поля класно протягнув мʼяч та віддав на Сімонса. Нідерландець обіграв захисника та пробив у дальній кут без шансів для голкіпера, але мʼяч влучив у стійку. Набігаючий Порро міг оформити дубль, але Вербругген перевів удар на кутовий.

Спрацювала крилата фраза: не забиваєш ти — забивають тобі. У доданий час гості відновили паритет. Мітома потужним ударом щокою вліт замкнув подачу від Гросса у ближній кут. Варто зазначити, що японець зʼявився на полі вже на 20-й хвилині замість Гомеса. Парагвайський півзахисник невдало приземлився на газон після верхової боротьби.

Другий тайм був спокійнішим, команди діяли позиційно. Все змінив гол Сімонса. Бергвалль обіграв захисника гостей ван Геке, а Хаві підхопив мʼяч, увійшов до штрафного майданчика та сильним обвідним ударом поклав «девʼятку», змусивши трибуни піднятися на ноги.

На заключних хвилинах той самий Сімонс впав на газон, зазнавши пошкодження. На той час Де Дзербі, вже використав усі заміни, тому півзахисник мужньо догравав через біль. Втримати перевагу лондонцям не вдалося: у доданий час Рюттер з меж штрафного майданчика пробив під поперечину.

На останній хвилині шпори могли вирвати перемогу, але удар Грея намертво взяв Вербругген. У підсумку Тоттенгем залишається у зоні вильоту, маючи у своєму активі 31 пункт. Востаннє лондонці перемагали в АПЛ ще 28 грудня 2025 року. Брайтон піднявся на 9-ту позицію з 47 очками та продовжує запеклу боротьбу за єврокубки.

Тоттенгем — Брайтон 2:2

Голи: Порро, 39, Сімонс, 77 - Мітома, 45+3, Рюттер, 90+5

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі (Спенс, 76) — Бентанкур (Палінья, 67), Галлагер (Бергвалль, 76) — Коло Муані (Тель, 57), Сімонс, Біссума (Грей, 57) — Соланке

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Боскальї, Кадіоглу — Аярі, Гросс — Гомес (Мітома, 21), Гіншелвуд (Де Кейпер, 75), Мінте — Велбек

Попередження: Біссума, Дансо — Віффер