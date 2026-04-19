Захисник лондонців зазнав дискримінації в соцмережах після помилки в матчі з Брайтоном.

Лондонський Тоттенгем засудив хвилю расистських образ на адресу свого центрального захисника Кевіна Дансо. Керівництво клубу вже звернулося до правоохоронних органів для розслідування інциденту, який стався після суботньої нічиєї 2:2 проти Брайтона.

Приводом для нападок у соціальних мережах стала ігрова помилка Дансо в компенсований час, яка дозволила Джорджініо Руттеру зрівняти рахунок. Ця втрата очок залишила Тоттенгем у зоні вильоту. Символічно і водночас цинічно, що інцидент відбувся саме під час спеціального вікенду Прем'єр-ліги, присвяченого кампанії No Room For Racism.

Клуб випустив офіційну заяву, в якій назвав поведінку користувачів соцмереж кримінальним злочином та пообіцяв вжити максимально суворих заходів:

"З моменту матчу проти Брайтона Кевін Дансо зазнавав і продовжує зазнавати значних та огидних расистських образ. Ми чули та бачили мерзенний, дегуманізуючий расизм. З цією поведінкою ніхто не буде миритися. Клуб вживає негайних заходів".

Лондонці підкреслили, що вже передають усі виявлені матеріали до Столичної поліції, відповідних органів влади країн, де проживають порушники, та адміністрацій соцмереж.

"Ніщо у формі чи турнірному становищі не може виправдати расизм. Критика гри є частиною футболу. Расизм — ні. Кевін має нашу повну та беззастережну підтримку", — додали в клубі.

Сам 27-річний австрійський захисник також не залишився осторонь і прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що розчарований результатом матчу, але не дозволить хейтерам зламати себе:

"Расистським образам немає місця ні в цій грі, ні деінде. Але вони не визначають мене і не відволікають від того, що важливо. Я знаю, хто я, за що я виступаю і чому граю. Зараз головне — залишатися зосередженим, наполегливіше працювати та повернутися сильнішими до наступних ігор. Сильніші. Разом. Вперед до наступного матчу".

Керівництво АПЛ рішуче підтримало гравця, опублікувавши офіційну заяву в мережі X. Ліга попередила, що на порушників чекають невідворотні наслідки: Довічна заборона на відвідування стадіонів (бани від клубів). Судове переслідування.

"Будь-хто, хто вирішує ображати інших, не бажаний у нашій грі, і він не є справжнім уболівальником. Очевидно, що для вирішення цієї проблеми потрібно зробити більше, і ми продовжимо працювати з клубами, правоохоронними органами та компаніями соціальних мереж", — підсумували в АПЛ.

Попереду у Тоттенгема п'ять вирішальних фіналів, найближчим з яких стане виїзд до Вулвергемптона. Лондонці перебувають у кроці від історичної катастрофи,