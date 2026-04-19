Англія

Капітан містян оголосив, що покине клуб після дев'яти років, а головний тренер закликав команду зробити все можливе, щоб ідеально провести легендарного португальця, вигравши ще кілька трофеїв.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не стримував емоцій, коментуючи рішення капітана команди Бернарду Сілви покинути клуб наприкінці поточного сезону. У четвер португальський плеймейкер поклав край тривалим чуткам, підтвердивши, що після закінчення терміну дії контракту він залишить Манчестер, завершивши свою неймовірну дев'ятирічну епоху на Етіхаді, сповнену перемог.

Напередодні надважливого матчу проти лідера чемпіонату, лондонського Арсенала, Гвардіола зізнався, що прощання з Сілвою стане для нього одним із найболючіших моментів.

"Чи це найважче прощання? Абсолютно. Коли такі гравці йдуть, а в останні роки їх було багато, частина мене теж йде. Важко буде уявити клуб без нього. Він зробив неймовірну заяву протягом дев'яти років і був надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно важливим.", — зворушливо зізнався іспанський фахівець.

Гвардіола наголосив, що Сілва відіграватиме вирішальну роль у боротьбі за титули до останнього дня. Тренер відкрито закликав своїх підопічних об'єднатися, щоб подарувати португальцю найкраще завершення кар'єри в Англії — допомогти здобути золото АПЛ та Кубок Англії, оформивши таким чином національний требл.

"Він особливий гравець. Сподіваюся, ми зможемо добре провести цей час, бо він на це заслуговує", — додав Пеп.

За час своїх виступів у складі Манчестер Сіті Бернарду Сілва продемонстрував вражаючу статистику: португальський плеймейкер зіграв за клуб загалом 451 матч, у яких відзначився 76 забитими голами та віддав 77 результативних передач, здобувши разом із командою 19 трофеїв (з перспективою поповнити цей список ще двома кубками до завершення поточного сезону).

Сілва поповнив солідний список багаторічних лідерів, які залишили клуб за останні 12 місяців. Серед них такі стовпи команди, як Кайл Вокер, Ілкай Гюндоган, Едерсон та Кевін де Брюйне (а також Мануель Аканджі, який перебуває в оренді в міланському Інтері).

На зміну досвідченим ветеранам прийшли нові виконавці: Раян Черкі, Тіджані Рейндерс, Антуан Семеньо та Марк Гехі. Крім того, важливими гравцями основи стали Ніко О'Райлі та Абдукодір Хусанов. Зважаючи на таку масштабну перебудову, Гвардіола відкинув думку про те, що його команда має психологічну перевагу в досвіді над Арсеналом у чемпіонській гонці.

"Більшість із наших гравців — нові. Черкі, наприклад, ніколи не вигравав Прем'єр-лігу. Хусанов тут не був, для Ніко це перший повноцінний сезон, Антуан прибув місяць тому, а Марк Гехі — кілька тижнів тому. Є багато речей, які ви не можете контролювати",— пояснив тренер.

Попри недосвідченість новачків у таких турнірних баталіях, Гвардіола вірить, що саме відповідальність допоможе команді загартуватися в боротьбі за п'ятий титул за шість років:

"Нам потрібен цей тиск. Щоб добре конкурувати з цією командою, вони повинні знати, що якщо ми не переможемо — то все кінець. Вони це знають, і ми про це говоримо", резюмував Пеп.

Вирішальний матч за чемпіонство АПЛ Манчестер Сіті — Арсенал розпочнеться сьогодні о 18:30 за київським часом