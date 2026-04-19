Єдине взяття воріт скасував ВАР.

Кремонезе та Торіно продемонстрували феєричні нулі (0:0)

У першому таймі команди придивлялися одна до одної, залишивши всі гольові моменти на другу половину гри. По перерві господарі поля змогли відзначитись. На 62-й хвилині після подачі з кутового Баскіротто опинився першим на мʼячі та впритул розстріляв ворота суперника.

Але після перегляду VAR взяття воріт скасували: в момент удару капітан тигрів зачепив воротаря биків. Після цього підопічні Джампаоло мали ще декілька можливостей вирвати перемогу, але Палеарі діяв бездоганно, через що справедливо став найкращим гравцем матчу.

Свисток головного арбітра зафіксував нульову нічию. Команди не змогли виявити сильнішого. Кремонезе продовжує боротьбу за збереження прописки, посідаючи 17-те місце з 28 очками. Торіно залишається в середині турнірної таблиці на 12-й сходинці, маючи в активі 40 пунктів.

Кремонезе — Торіно 0:0

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Луперто (Барб'єрі, 88), Пеццелла — Флоріані Муссоліні (Дзербін, 60), Бондо, Грассі (Паєро, 73), Вандепютте (Окереке, 60) — Бонаццолі, Санабрія (Джурич, 88)

Торіно: Палеарі — Коко, Маріпан (Маріануччі, 68), Ебосс — Педерсен, Казадеї, Гінейтіс, Обрадор (Бірагі, 76) — Влашич (Анжорін, 76) — Сімеоне (Нджиє, 68), Адамс

Попередження: Коко, Нджиє, Ебосс