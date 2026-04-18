Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33 туру англійської Прем’єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед зіграють у тридцять третьому турі англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Ліам Россеньйор, після поразки від Манчестер Сіті (0:3), використав із перших хвилин Енцо Фернандеса в опорній зоні, а Делап очолить напад.

Майкл Каррік, на тлі поразки від Лідса (1:2), залучив до стартового складу Далота та Гевена в оборону, тоді як Мейну гратиме в опорній зоні, а Мбемо розташується праворуч в атаці.

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Гато, Кукурелья — Е. Фернандес, Кайседо — Естеван, Палмер, Нету — Делап.

Запасні: Шерман-Лоу, Адарабіойо, Ессугу, Сантос, Чалоба, Ачімпонг, Гую, Лавія, Гарначо.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Мазрауї, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо, Б. Фернандеш, Кунья — Шешко.

Запасні:Баїндир, Маунт, Зіркзе, Маласія, Діалло, Угарте, Флетчер, Лейсі, Твейтс.

Гра Челсі — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

