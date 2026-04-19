Керманич Челсі прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі напередодні поступився Манчестер Юнайтед у домашньому матчі тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги.

Челсі — Манчестер Юнайтед 0:1 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "синіх" Ліам Росеньйор прокоментував виступ власної команди.

"Це був справді важкий результат. Вони завдали одного удару в площину наших воріт, і коли у нас залишилось десять гравців через травму, вони забивають гол, який у підсумку стає переможним.

Потім у нас ідуть хвиля за хвилею атак, ми робимо навіси до штрафного майданчика, і є моменти, якими ми не користуємось — ми кілька разів влучали в каркас воріт.

Чого ми зараз не можемо зробити, так це потрапити в потрібний цикл, бо постійно нам здається, що це не наш день, або ми шкодуємо себе. Але нам потрібно продовжувати працювати і переломити ситуацію.

Люди не хочуть чути, як я кажу, як добре ми грали, але при цьому не виграли матч. Ми тут для того, щоб перемагати, і є багато елементів процесу та основних речей, які ми вивчаємо, які свідчать про те, що якщо ми продовжимо цей процес, ми виграватимемо футбольні матчі.

Наразі на це не схоже, але реальність така, що Манчестер Юнайтед приїхав сюди, завдав одного удару по наших воротах, тоді як у нас на той момент було десять гравців, і вони виграли матч із рахунком 1:0, що за інших обставин було б практично неможливим", — заявив англійський фахівець.

У наступному турі лондонський Челсі гостюватиме в Брайтона.