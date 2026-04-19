Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться кам’янець-подільський Епіцентр та львівські Карпати.

Кам’янець-подільський Епіцентр та львівські Карпати зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег у Києві.

Сергій Нагорняк, після поразки від луганської Зорі (0:1), вирішив використати з перших хвилин Кирюханцева на правому фланзі оборони, тоді як Рохас та Ковалець гратимуть під нападником.

Франсіско Фернандес, на тлі перемоги над Олександрією (2:0), залучив до стартового складу Сича та Бабогла в обороні, тоді як Шах гратиме в центрі поля, а Алькайн повернеться на правий фланг атаки.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк — К. У. Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Сидун.

Запасні: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожець, Ліповуз, Беженар, С. Кристін, Олівейра, Маткевич, Голуб.



Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга, Шах — Алькайн, Фаал, Костенко.

Запасні: Кліщук, Мисак, Адамюк, Педрозу, Стецьков, Булеза, Ерікі, Рубчинський, Квасниця, Стеніо, Вітор, Карабін.

Гра Епіцентр — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом.