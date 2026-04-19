Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 квітня 2026 року.

Кривбас у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв львівський Рух (3:0).

Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок на 15 хвилині, коли Олексій Товарницький зрізав м'яч у свої ворота. Потім у компенійований час до першого тайму перевагу господарів поля подвоїв Максим Задерака.

Точку в матчі поставив Ян Юрчець, який забив на 67 хвилині, а за сім хвилин львів'яни залишилися у меншості після вилучення Бекназа Алмазбекова.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Рух у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Рух 3:0

Голи: Товарницький, 15 (авт.), Задерака, 45+4, Юрчец, 67.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго (Бекавац, 85) — Задерака, Араухо (Шевченко, 16), Каменський (Джовані, 46) — Лін (Мая, 80), Парако (Сек, 59), Мендоза (Мулик, 85).

Рух: Клименко — Кітела (Себро, 87), Слюсар (Ігор, 46), Товарницький, Роман — Притула (Квас, 76), М. Бойко, Клайвер (Алмазбеков, 46) — Діалло (Мужиловський, 46), Таллес (Тутті, 80), Ясінський.

Попередження: Парако, Сек, Мендоза — Ясінський, Алмазбеков, Квас.

На 74-й хвилині був вилучений Бекназ Алмазбеков (Рух) (друге попередження).