Після важливого виїзного тріумфу на Стемфорд Брідж наставник червоних дияволів висловив бажання залишитися в клубі надовго, але визнав, що остаточне рішення ухвалюватиме керівництво.

Манчестер Юнайтед продовжує боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів. У надзвичайно важливому матчі на Стемфорд Брідж манкуніанці здобули перемогу над лондонським Челсі з рахунком 1:0. Проте після гри головною темою для обговорення став не лише здобутий результат, а й майбутнє Майкла Карріка на чолі команди.

Попри те, що Каррік вже бере активну участь у плануванні літньої трансферної кампанії клубу, його статус на наступний сезон залишається невизначеним. Відповідаючи на запитання журналістів щодо свого майбутнього, фахівець зізнався, що хотів би продовжити роботу з командою на постійній основі.

"Мені подобається бути тут", — відверто заявив Каррік. Водночас він підкреслив, що ситуація залежить не лише від його бажання: "Мої надії цілком зрозумілі, але остаточне рішення знаходиться не в моїх руках".

Доля тренера цілком залежатиме від бачення спортивного керівництва Манчестер Юнайтед, яке наразі оцінює перспективи команди та результати під керівництвом 44-річного спеціаліста після відходу Рубена Аморіма.

Говорячи про перемогу над Челсі, яка дозволила команді зміцнити позиції в гонці за місце у найпрестижнішому єврокубку, Каррік окремо відзначив вплив капітана Бруну Фернандеша. За словами тренера, саме такі гравці відіграють ключову роль у вирішальних матчах сезону.

"Іноді важливо вести за собою та показувати шлях власним прикладом. Він дуже гучний, він є справді великою та важливою фігурою на футбольному полі", — підкреслив наставник манкуніанців.

Перемога над лондонцями стала черговим вагомим аргументом на користь Карріка. Команда продовжує демонструвати стабільність, проте чи вистачить цього для підписання довгострокового контракту — покаже час і підсумкове місце Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Наразі підопічні Майкла впевнено замикають пʼєдестал турнірної таблиці, маючи у своєму активі 58 пунктів. Для того щоб гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів достатньо виграти 2/5 ігор. Наступний матч МЮ проведе вдома проти Брентфорда Єгора Ярмолюка. Матч запланований на 27 квітня, стартовий свисток о 22:00