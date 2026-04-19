Англія

Манчестер Юнайтед здобув гостьову перемогу над лондонським Челсі у матчі 33-го туру англійської Прем’єр-ліги — 1:0.

"Сині" переважали суперників за створенням гольових моментів чи не впродовж протистояння. Окрім періодів наприкінці першого тайму та початку другого, які в підсумку й виявились вирішальними в цій грі.

Із чотирма влучанням в каркас воріт суперників команда Ліама Россеньйора продовжила свою серію без забитих м’ячів у чемпіонаті та ризикує пролетіти повз єврокубки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Манчестер Юнайтед у рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Кунья, 44

Челсі: Санчес — Гюсто (Ачімпонг, 81), Фофана (Чалоба, 81), Гато, Кукурелья — Е. Фернандес (Лавія, 88), Кайседо — Естеван (Гарначо, 16), Палмер, Нету — Делап.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Мазрауї, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо (Зіркзе, 87), Б. Фернандеш, Кунья (Маунт, 81) — Шешко (Діалло, 80).

Попередження: Гато — Кунья, Маунт, Мейну