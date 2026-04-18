Англія

Українець допоміг команді взяти очко.

У 44-му турі Першої ліги Англії Ексетер вдома зіграв унічию зі Стокпортом — 3:3.

Український нападник Тімур Тутєров розпочав матч на лаві запасних і з’явився на полі на 62-й хвилині. Вже за вісім хвилин він відзначився забитим м’ячем, зрівнявши рахунок — 2:2.

Цей гол став третім для 20-річного форварда у складі Ексетера. Раніше він забивав Порт Вейлу (3:1) та Стівенеджу (3:0), а також віддав результативну передачу в матчі проти Лутон Таун (2:3).

Після цього туру Ексетер посідає 21-ше місце в таблиці, маючи 48 очок. Від рятівної 20-ї позиції команду відділяють два бали, при цьому ще три клуби випереджають її на три очки.